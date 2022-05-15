Виталия Бережного обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Первое судебное заседание по делу об убийстве 8-летней школьницы прошло в Тюмени 16 мая. О том, что происходило на закрытом от СМИ и общественности процессе, рассказала Елена Шихова, адвокат обвиняемого Виталия Бережного. В частности, от стороны защиты скрыли биографию присяжных.

«Сегодня прокуратура зачитала обвинение. Статьи все те же. Присяжных набрали, состав нас устраивает. Мужчин и женщин в нем примерно одинаковое число, среднего возраста. Однако нас лишили информации о роде деятельности этих людей», — рассказала URA.RU адвокат обвиняемого в убийстве Виталия Бережного.

По словам юриста, согласно позиции Верховного суда РФ, сведения о присяжных предоставляться должны. Но в законе это прямо не прописано.

«Воспользовалось пробелом в законодательстве. Причины понятны: чем меньше ты знаешь о человеке, тем сложнее понять, насколько он тебе подходит. Это, конечно, осложнило работу», — отметила Шихова в разговоре с URA.RU.

На сегодняшнем заседании сам Виталий Бережной не высказывался. Сторона защиты озвучила вступительную речь. Прокурор также выступил, зачитав, в чем обвиняется подсудимый.

Ближайшие заседания по делу состоятся 17 и 18 мая. В целом, по словам адвоката, приговор озвучат максимум через два месяца.

Ранее URA.RU писало, что Виталий Бережной обвиняется по четырем статьям: за похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Тело пропавшей летом 2021 года девочки было найдено в коробке, на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого вскоре задержали. Впоследствии он заявил, что признание из него выбили под пытками.

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