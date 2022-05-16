В Кремле заявили об угрозе территориальных споров из-за Украины

16 мая 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, чем опасно вступление Украины в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление Украины в НАТО опасно для России, так как может возникнуть территориальный спор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, тогда как Украина потенциально могла стать членом НАТО. И тогда у РФ возник бы территориальный спор с государством, которое находится в альянсе, что несет огромные риски для континента», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Власти Швеции и Финляндии высказались за вступление в НАТО. Российский лидер Владимир Путин предупредил президента Финляндии Саули Нийнисте о том, что планы страны вступить в альянс могут стать ошибкой, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. В МИД РФ пригрозили странам тяжелыми последствиями, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Украины в НАТО опасно для России, так как может возникнуть территориальный спор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, тогда как Украина потенциально могла стать членом НАТО. И тогда у РФ возник бы территориальный спор с государством, которое находится в альянсе, что несет огромные риски для континента», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Власти Швеции и Финляндии высказались за вступление в НАТО. Российский лидер Владимир Путин предупредил президента Финляндии Саули Нийнисте о том, что планы страны вступить в альянс могут стать ошибкой, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. В МИД РФ пригрозили странам тяжелыми последствиями, пишет RT.