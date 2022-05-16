На Украине погиб свердловский танкист из УрФУ

В спецоперации РФ на Украине погиб контрактник из Асбеста Никита Ведерников, обучавшийся на кафедре танковых войск в Уральском федеральном университете. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.
«Во время выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб Ведерников Никита Вадимович 19.12.1996 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета. Там отметили, что его подвиг в спецоперации стоит наравне с поступками героев Великой Отечественной войны.
В пресс-службе подчеркнули, что он запомнился как честный и отзывчивый человек, способный помочь и поддержать, когда это необходимо. В его честь опубликовали стихотворение и подчеркнули, что подвиг молодого солдата останется примером для его друзей и знакомых.
Церемония прощания состоится в Асбесте. Она назначена на 18 мая.
Спецоперация РФ началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, подчеркивал, что это необходимый шаг, предпринятый после многократных попыток договорится с властями Украины. Однако послу усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик Совбез РФ принял решение начать спецоперацию для спасения жизней русскоязычного населения Европы.
Фото: пресс-служба УрФУ
Фото: пресс-служба УрФУ
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В спецоперации РФ на Украине погиб контрактник из Асбеста Никита Ведерников, обучавшийся на кафедре танковых войск в Уральском федеральном университете. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. «Во время выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб Ведерников Никита Вадимович 19.12.1996 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета. Там отметили, что его подвиг в спецоперации стоит наравне с поступками героев Великой Отечественной войны. В пресс-службе подчеркнули, что он запомнился как честный и отзывчивый человек, способный помочь и поддержать, когда это необходимо. В его честь опубликовали стихотворение и подчеркнули, что подвиг молодого солдата останется примером для его друзей и знакомых. Церемония прощания состоится в Асбесте. Она назначена на 18 мая. Спецоперация РФ началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, подчеркивал, что это необходимый шаг, предпринятый после многократных попыток договорится с властями Украины. Однако послу усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик Совбез РФ принял решение начать спецоперацию для спасения жизней русскоязычного населения Европы.