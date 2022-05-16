На Украине погиб свердловский танкист из УрФУ

Прощание с Никитой Ведерниковым пройдет 18 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации РФ на Украине погиб контрактник из Асбеста Никита Ведерников, обучавшийся на кафедре танковых войск в Уральском федеральном университете. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

«Во время выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб Ведерников Никита Вадимович 19.12.1996 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета. Там отметили, что его подвиг в спецоперации стоит наравне с поступками героев Великой Отечественной войны.

В пресс-службе подчеркнули, что он запомнился как честный и отзывчивый человек, способный помочь и поддержать, когда это необходимо. В его честь опубликовали стихотворение и подчеркнули, что подвиг молодого солдата останется примером для его друзей и знакомых.

Церемония прощания состоится в Асбесте. Она назначена на 18 мая.

Спецоперация РФ началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, подчеркивал, что это необходимый шаг, предпринятый после многократных попыток договорится с властями Украины. Однако послу усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик Совбез РФ принял решение начать спецоперацию для спасения жизней русскоязычного населения Европы.

Фото: пресс-служба УрФУ

Фото: пресс-служба УрФУ