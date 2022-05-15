В Кургане продают коттедж с фонтаном в гостиной. Скрин

16 мая 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Стоимость коттеджа с участком оценили в 15,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выставили на продажу коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается от собственника коттедж в поселке Левашово, расположенный в тихом спокойном месте <…> Огромная гостиная с фонтаном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть три санузла, а на территории участка — детская площадка. Дом площадью 380 квадратных метров вместе с участком площадью 25 соток оценили в 15,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе за 19,7 млн рублей продавали коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров. До этого в Кургане за 22 млн рублей хотели продать участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская. Коттедж находится в поселке Левашово Скрин: сайт Avito Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане выставили на продажу коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается от собственника коттедж в поселке Левашово, расположенный в тихом спокойном месте <…> Огромная гостиная с фонтаном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть три санузла, а на территории участка — детская площадка. Дом площадью 380 квадратных метров вместе с участком площадью 25 соток оценили в 15,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе за 19,7 млн рублей продавали коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров. До этого в Кургане за 22 млн рублей хотели продать участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская.