15 мая 2022

В Кургане продают коттедж с фонтаном в гостиной. Скрин

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Коттеджный посёлок. Курган , дом, таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Стоимость коттеджа с участком оценили в 15,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане выставили на продажу коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается от собственника коттедж в поселке Левашово, расположенный в тихом спокойном месте <…> Огромная гостиная с фонтаном», — указано в объявлении.

Также в коттедже есть три санузла, а на территории участка — детская площадка. Дом площадью 380 квадратных метров вместе с участком площадью 25 соток оценили в 15,5 млн рублей.

Ранее в Кетовском районе за 19,7 млн рублей продавали коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров. До этого в Кургане за 22 млн рублей хотели продать участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская.

Коттедж находится в поселке Левашово

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В Кургане выставили на продажу коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается от собственника коттедж в поселке Левашово, расположенный в тихом спокойном месте <…> Огромная гостиная с фонтаном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть три санузла, а на территории участка — детская площадка. Дом площадью 380 квадратных метров вместе с участком площадью 25 соток оценили в 15,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе за 19,7 млн рублей продавали коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров. До этого в Кургане за 22 млн рублей хотели продать участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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