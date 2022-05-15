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В Кургане выставили на продажу коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается от собственника коттедж в поселке Левашово, расположенный в тихом спокойном месте <…> Огромная гостиная с фонтаном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть три санузла, а на территории участка — детская площадка. Дом площадью 380 квадратных метров вместе с участком площадью 25 соток оценили в 15,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе за 19,7 млн рублей продавали коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров. До этого в Кургане за 22 млн рублей хотели продать участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская.