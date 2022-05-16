Военный эксперт Козин пояснил, что за мину нашли у берегов Одессы

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Клипарт. Магнитогорск, надводная мина
На берег Одессы вынесло дрейфующую мину
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старая морская мина, которую после шторма вынесло на берег Одессы, принадлежит Украине. На это указывает форма морского боеприпаса и наличие на нем ржавчины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.

«По данным Российского министерства обороны, украинцы установили в общей сложности около 400 различных мин, которые крепятся с помощью якорей ко дну, или просто находятся в погруженном состоянии, чтобы их не было видно, или плавучие. Несколько во время шторма оторвались от своих тросов, две были обнаружены военно-морскими силами Турции и одна у берегов Румынии. И вот эта четвертая. По ее форме, по ржавчине, которая на мине сохранилась, видно, что она старая, не наша, а украинская», — подчеркнул Владимир Козин.

Спикер объяснил, что Россия за время спецоперации не занималась минированием участков Черного моря или сухопутных территорий. «РФ это не нужно абсолютно, у нас есть другие средства борьбы — высокоточные гиперзвуковые и иные системы ракетных вооружений, артиллерийские системы большой дальности, авиация. Не было ни одного сообщения, начиная с 24 февраля, что мы где-то минировали какие-то участки Черного моря или сухопутные территории. Мины нужны для того, чтобы препятствовать нахождению российских боевых кораблей, вспомогательных судов, чтобы не высаживался десант», — добавил Козин.

Собеседник отметил, что помимо морских мин, вооруженные силы Украины установили и наземные сухопутные вдоль побережья и даже на пляжах. «Помимо мин, дрейфующих или закрепленных у морского дна, украинская сторона еще установила сухопутные наземные вдоль побережья, даже на пляжах. Сделали они это с помощью специального траншеекопателя, чтобы воспрепятствовать появлению десанта с моря. Минирование было проведено, в частности, между Крымом и побережьем Азовского моря, которое отделяет Азовское от озера Сиваж. Сообщения такие были», — подытожил Козин.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил в своем telegram-канале, что после шторма на берег Одессы вынесло мину. Марченко подчеркнул, что принадлежит боеприпас российской стороне. О минировании вооруженными силами Украины подходов к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили в середине марта. После чего ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины и был введен запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря.

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Старая морская мина, которую после шторма вынесло на берег Одессы, принадлежит Украине. На это указывает форма морского боеприпаса и наличие на нем ржавчины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «По данным Российского министерства обороны, украинцы установили в общей сложности около 400 различных мин, которые крепятся с помощью якорей ко дну, или просто находятся в погруженном состоянии, чтобы их не было видно, или плавучие. Несколько во время шторма оторвались от своих тросов, две были обнаружены военно-морскими силами Турции и одна у берегов Румынии. И вот эта четвертая. По ее форме, по ржавчине, которая на мине сохранилась, видно, что она старая, не наша, а украинская», — подчеркнул Владимир Козин. Спикер объяснил, что Россия за время спецоперации не занималась минированием участков Черного моря или сухопутных территорий. «РФ это не нужно абсолютно, у нас есть другие средства борьбы — высокоточные гиперзвуковые и иные системы ракетных вооружений, артиллерийские системы большой дальности, авиация. Не было ни одного сообщения, начиная с 24 февраля, что мы где-то минировали какие-то участки Черного моря или сухопутные территории. Мины нужны для того, чтобы препятствовать нахождению российских боевых кораблей, вспомогательных судов, чтобы не высаживался десант», — добавил Козин. Собеседник отметил, что помимо морских мин, вооруженные силы Украины установили и наземные сухопутные вдоль побережья и даже на пляжах. «Помимо мин, дрейфующих или закрепленных у морского дна, украинская сторона еще установила сухопутные наземные вдоль побережья, даже на пляжах. Сделали они это с помощью специального траншеекопателя, чтобы воспрепятствовать появлению десанта с моря. Минирование было проведено, в частности, между Крымом и побережьем Азовского моря, которое отделяет Азовское от озера Сиваж. Сообщения такие были», — подытожил Козин. Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил в своем telegram-канале, что после шторма на берег Одессы вынесло мину. Марченко подчеркнул, что принадлежит боеприпас российской стороне. О минировании вооруженными силами Украины подходов к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили в середине марта. После чего ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины и был введен запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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