Военный эксперт Козин пояснил, что за мину нашли у берегов Одессы

16 мая 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

На берег Одессы вынесло дрейфующую мину Фото (архив): Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старая морская мина, которую после шторма вынесло на берег Одессы, принадлежит Украине. На это указывает форма морского боеприпаса и наличие на нем ржавчины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «По данным Российского министерства обороны, украинцы установили в общей сложности около 400 различных мин, которые крепятся с помощью якорей ко дну, или просто находятся в погруженном состоянии, чтобы их не было видно, или плавучие. Несколько во время шторма оторвались от своих тросов, две были обнаружены военно-морскими силами Турции и одна у берегов Румынии. И вот эта четвертая. По ее форме, по ржавчине, которая на мине сохранилась, видно, что она старая, не наша, а украинская», — подчеркнул Владимир Козин. Спикер объяснил, что Россия за время спецоперации не занималась минированием участков Черного моря или сухопутных территорий. «РФ это не нужно абсолютно, у нас есть другие средства борьбы — высокоточные гиперзвуковые и иные системы ракетных вооружений, артиллерийские системы большой дальности, авиация. Не было ни одного сообщения, начиная с 24 февраля, что мы где-то минировали какие-то участки Черного моря или сухопутные территории. Мины нужны для того, чтобы препятствовать нахождению российских боевых кораблей, вспомогательных судов, чтобы не высаживался десант», — добавил Козин. Собеседник отметил, что помимо морских мин, вооруженные силы Украины установили и наземные сухопутные вдоль побережья и даже на пляжах. «Помимо мин, дрейфующих или закрепленных у морского дна, украинская сторона еще установила сухопутные наземные вдоль побережья, даже на пляжах. Сделали они это с помощью специального траншеекопателя, чтобы воспрепятствовать появлению десанта с моря. Минирование было проведено, в частности, между Крымом и побережьем Азовского моря, которое отделяет Азовское от озера Сиваж. Сообщения такие были», — подытожил Козин. Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил в своем telegram-канале, что после шторма на берег Одессы вынесло мину. Марченко подчеркнул, что принадлежит боеприпас российской стороне. О минировании вооруженными силами Украины подходов к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили в середине марта. После чего ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины и был введен запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Старая морская мина, которую после шторма вынесло на берег Одессы, принадлежит Украине. На это указывает форма морского боеприпаса и наличие на нем ржавчины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «По данным Российского министерства обороны, украинцы установили в общей сложности около 400 различных мин, которые крепятся с помощью якорей ко дну, или просто находятся в погруженном состоянии, чтобы их не было видно, или плавучие. Несколько во время шторма оторвались от своих тросов, две были обнаружены военно-морскими силами Турции и одна у берегов Румынии. И вот эта четвертая. По ее форме, по ржавчине, которая на мине сохранилась, видно, что она старая, не наша, а украинская», — подчеркнул Владимир Козин. Спикер объяснил, что Россия за время спецоперации не занималась минированием участков Черного моря или сухопутных территорий. «РФ это не нужно абсолютно, у нас есть другие средства борьбы — высокоточные гиперзвуковые и иные системы ракетных вооружений, артиллерийские системы большой дальности, авиация. Не было ни одного сообщения, начиная с 24 февраля, что мы где-то минировали какие-то участки Черного моря или сухопутные территории. Мины нужны для того, чтобы препятствовать нахождению российских боевых кораблей, вспомогательных судов, чтобы не высаживался десант», — добавил Козин. Собеседник отметил, что помимо морских мин, вооруженные силы Украины установили и наземные сухопутные вдоль побережья и даже на пляжах. «Помимо мин, дрейфующих или закрепленных у морского дна, украинская сторона еще установила сухопутные наземные вдоль побережья, даже на пляжах. Сделали они это с помощью специального траншеекопателя, чтобы воспрепятствовать появлению десанта с моря. Минирование было проведено, в частности, между Крымом и побережьем Азовского моря, которое отделяет Азовское от озера Сиваж. Сообщения такие были», — подытожил Козин. Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил в своем telegram-канале, что после шторма на берег Одессы вынесло мину. Марченко подчеркнул, что принадлежит боеприпас российской стороне. О минировании вооруженными силами Украины подходов к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили в середине марта. После чего ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины и был введен запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря.