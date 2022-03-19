ФСБ: украинский флот заминировал часть Черного моря. Под угрозой Стамбул

19 марта 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Оторвавшиеся от якорей мины может унести течением в пролив Босфор, сообщили в ЦОС ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, существует возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземного бассейна. «После начала проведения РФ специальной военной операции, ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями», — цитирует сообщение ЦОС ФСБ «Интерфакс». По данным ведомства, всего вооруженные силы Украины установили около 420 якорных мин, произведенных еще в первой половине XX века. В ФСБ указали на то, что мины находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за обрыва тросов мины может унести течением в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Неподалеку от этих мест будет находиться Стамбул. В ЦОС заявили, что ВС Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями». Так, в соответствие с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещено устанавливать мины, которые могут сработать после отрыва от минрепов, напомнили в ФСБ. Ранее народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты минировали гражданские объекты. Так, боевики батальона «Азов» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) заложили порядка 10 тысяч мин в центре Мариуполя. Также жители Донбасса сообщили, что украинские силовики минировали школы еще до начала спецоперации РФ на Украине. По данным Минобороны РФ, националисты также размещали вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать мирное население как живой щит. Им противостоят российские военные, которые проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, существует возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземного бассейна. «После начала проведения РФ специальной военной операции, ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями», — цитирует сообщение ЦОС ФСБ «Интерфакс». По данным ведомства, всего вооруженные силы Украины установили около 420 якорных мин, произведенных еще в первой половине XX века. В ФСБ указали на то, что мины находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за обрыва тросов мины может унести течением в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Неподалеку от этих мест будет находиться Стамбул. В ЦОС заявили, что ВС Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями». Так, в соответствие с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещено устанавливать мины, которые могут сработать после отрыва от минрепов, напомнили в ФСБ. Ранее народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты минировали гражданские объекты. Так, боевики батальона «Азов» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) заложили порядка 10 тысяч мин в центре Мариуполя. Также жители Донбасса сообщили, что украинские силовики минировали школы еще до начала спецоперации РФ на Украине. По данным Минобороны РФ, националисты также размещали вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать мирное население как живой щит. Им противостоят российские военные, которые проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля.