В активе с участием челябинского золотодобытчика объявили дефолт

В компании заявили, что не могут погасить валютный заем Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Petropavlovsk PLC. (Амурская область), доля в которой принадлежит «Южуралзолоту» челябинца Константина Струкова, объявила дефолт. Информацию об этом Petropavlovsk PLC 16 мая распространил в своем сообщении.

«Группа не в состоянии произвести выплаты по купону 14 мая 2022 г. на сумму примерно 12,36 млн долларов США по гарантированным облигациям, выпущенным компанией Petropavlovsk 2016 Limited на общую сумму 500 млн (из которой в обращении находятся облигации на сумму 304 млн долларов США)», — говорится в сообщении.

Среди причин такой ситуации компания назвала невозможность вывести денежные средства из российских предприятий в ситуации действующих санкций. Кроме того, дефолт произошел из-за требований раньше срока погасить срочный заем на сумму примерно 201 млн долларов США с начисленными процентами со стороны АО «УМГК-Инвест». Эта компания получила от Газпромбанка права требования по кредиту. В пресс-службе «Южуралзолота» на звонок URA.RU не ответили.

В состав учредителей группы Petropavlovsk PLC входят структуры челябинского производственника Константина Струкова. В апреле его группа компаний «Южуралзолото» отказалась от сделки по продаже 29,18% акций в пользу ГК «Регион». Причиной этого назвали изменившиеся внешние обстоятельства, находящиеся вне влияния сторон по сделке.

Санкционная политика ряда стран осложнила ситуацию в российском бизнесе. Санкции были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Правительство России после этого объявило о политике поддержке отечественного бизнеса. Целью спецоперации, как заявил президент РФ Владимир Путин, являются демилитаризации и денацификации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам