Депутат Режа: в городе изрезали колеса 40 автомобилей с буквой Z

Злоумышленники портили автомобили с нарисованной буквой Z (архивное фото) Фото: URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Неизвестные проткнули колеса около 40 автомобилей, на которых была нарисована буква Z, являющаяся символом спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил депутат Режевской гордумы Евгений Сурин.

«В Реже недавно порезали колеса у примерно 40 автомобилей с буквой Z. Вандалы нашли для этого время, но не понимаю, как это возможно», — рассказал Сурин. Он подчеркнул, что пострадавшие не обращались к правоохранителям, потому что не доверяют им. Вандалов собираются найти своими силами.

Сурин подчеркнул, что пока не знает, есть ли среди пострадавших его знакомые. По его словам, источником информации стала заместитель главы администрации Режа Елена Сметанина. Сама она отказалась разговаривать с журналистом.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подчеркнул, что опубликованные сведения будут зарегистрированы в дежурной части территориального ОВД в установленном порядке, с принятием оперативных мер реагирования. Полковник Горелых рекомендовал потерпевшим гражданам обратиться в полицию и написать соответствующие заявления с указанием причиненного материального ущерба.

«Ситуацию с повреждением колес автомашин взял на личный контроль врио начальника ОВД Режа Алексей Ушаков. Он заверил меня, что к проверочным мероприятиям подключит сыщиков уголовного розыска и участковых уполномоченных. Если сведения о криминальных эпизодах подтвердятся, представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Буква Z является одним из символов спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин отмечал, что решение проводить спецоперацию было крайней мерой, вызванной игнорированием Киевом попыток вести переговоры. Денацификация и демилитаризация Украины оказалась необходима для сохранения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР, уверял он.