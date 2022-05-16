16 мая 2022

Forbes приостановит выпуск бумажного журнала в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, forbes, форбс
Forbes Russia приостановит выпуск бумажного журнала с июня Фото:

Журнал Forbes Russia с июня временно приостановит в России выпуск бумажной версии в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Об этом сообщил директор по развитию издания Дмитрий Озман.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла», — рассказал Озман в беседе с РБК. По словам руководителя, бумажные версии издания вернутся на полки магазинов с улучшением экономической ситуации.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После того, как на РФ были наложены экономические и банковские ограничения, ряд иностранных компаний покинул российский рынок. Среди них оказались магазины одежды H&M Group, Zara, Nike и Adidas, издательство Condé Nast, которое выпускает журналы Vogue и GQ, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, а также компания Siemens.

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Журнал Forbes Russia с июня временно приостановит в России выпуск бумажной версии в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Об этом сообщил директор по развитию издания Дмитрий Озман. «Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла», — рассказал Озман в беседе с РБК. По словам руководителя, бумажные версии издания вернутся на полки магазинов с улучшением экономической ситуации. Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После того, как на РФ были наложены экономические и банковские ограничения, ряд иностранных компаний покинул российский рынок. Среди них оказались магазины одежды H&M Group, Zara, Nike и Adidas, издательство Condé Nast, которое выпускает журналы Vogue и GQ, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, а также компания Siemens.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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