Siemens приостановил работу в РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Siemens объявила, что приостанавливает работу в России. Такое заявление размещено на официальном сайте компании.

«Siemens покинет российский рынок. После начала конфликта на Украине Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России», — говорится в заявлении.

Ограничения сильнее всего коснулись железнодорожных перевозок и технического обслуживания. Президент Siemens AG Роланд Буш добавил, что «это было непростым решением».

Масштабные санкции со стороны стран ЕС, США, Канады и других государств против России были введены из-за вынужденной спецоперации на территории Украины по защите населения Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. После того, как на РФ были наложены экономические и банковские ограничения, ряд иностранных компаний покинул российский рынок. Среди них оказались магазины одежды H&M Group, Zara, Nike и Adidas, издательство Condé Nast, которое выпускает журналы Vogue и GQ, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse и другие.

После этого российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих. Власти РФ уже определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.

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