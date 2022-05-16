Семьи военных из ЯНАО получат новую льготу в Тюмени

17 мая 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Детям ветеранов боевых действий предложат отдохнуть в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дети из ЯНАО, чьи родители являются ветеранами боевых действий, получат возможность бесплатно отдыхать в реабилитационном центре «Большой Тараскуль» в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ямальского губернатора. Оздоровиться можно уже в этом году. «На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от 3 до 18 лет», — сообщает пресс-служба об изменениях в постановлении правительства округа. Они также уточняют, что в путевку будут включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание. На отдых в 2023 году можно записаться с 1 сентября. Попасть в реабилитационный центр можно и в этом году, но только если будут свободные места. Ранее URA.RU сообщало о том, что государство принимает серьезные меры по поддержке населения во время мощного санкционного давления. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Дети из ЯНАО, чьи родители являются ветеранами боевых действий, получат возможность бесплатно отдыхать в реабилитационном центре «Большой Тараскуль» в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ямальского губернатора. Оздоровиться можно уже в этом году. «На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от 3 до 18 лет», — сообщает пресс-служба об изменениях в постановлении правительства округа. Они также уточняют, что в путевку будут включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание. На отдых в 2023 году можно записаться с 1 сентября. Попасть в реабилитационный центр можно и в этом году, но только если будут свободные места. Ранее URA.RU сообщало о том, что государство принимает серьезные меры по поддержке населения во время мощного санкционного давления. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.