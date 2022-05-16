16 мая 2022

Семьи военных из ЯНАО получат новую льготу в Тюмени

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Детям ветеранов боевых действий предложат отдохнуть в Тюмени Фото:

Дети из ЯНАО, чьи родители являются ветеранами боевых действий, получат возможность бесплатно отдыхать в реабилитационном центре «Большой Тараскуль» в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ямальского губернатора. Оздоровиться можно уже в этом году.

«На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от 3 до 18 лет», — сообщает пресс-служба об изменениях в постановлении правительства округа. Они также уточняют, что в путевку будут включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание.

На отдых в 2023 году можно записаться с 1 сентября. Попасть в реабилитационный центр можно и в этом году, но только если будут свободные места.

Ранее URA.RU сообщало о том, что государство принимает серьезные меры по поддержке населения во время мощного санкционного давления. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

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Дети из ЯНАО, чьи родители являются ветеранами боевых действий, получат возможность бесплатно отдыхать в реабилитационном центре «Большой Тараскуль» в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ямальского губернатора. Оздоровиться можно уже в этом году. «На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от 3 до 18 лет», — сообщает пресс-служба об изменениях в постановлении правительства округа. Они также уточняют, что в путевку будут включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание. На отдых в 2023 году можно записаться с 1 сентября. Попасть в реабилитационный центр можно и в этом году, но только если будут свободные места. Ранее URA.RU сообщало о том, что государство принимает серьезные меры по поддержке населения во время мощного санкционного давления. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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