16 мая 2022

Столтенберг оценил позицию Турции по членству Финляндии в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг призвал прислушаться к мнению Турции по поводу расширения НАТО Фото:

При обсуждении членства в НАТО Финляндии и Швеции нужно обязательно учесть позицию Турции по этому вопросу. Такой точки зрения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Поговорил с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндия и Швеция подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал позицию государства насчет вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Он заявил, что Анкара против того, чтобы страны вступали в альянс, несмотря на скорый визит делегаций этих государств в Турцию.

18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции.

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При обсуждении членства в НАТО Финляндии и Швеции нужно обязательно учесть позицию Турции по этому вопросу. Такой точки зрения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Поговорил с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндия и Швеция подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — написал Столтенберг в Twitter. Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал позицию государства насчет вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Он заявил, что Анкара против того, чтобы страны вступали в альянс, несмотря на скорый визит делегаций этих государств в Турцию. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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