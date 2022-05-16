Столтенберг оценил позицию Турции по членству Финляндии в НАТО

17 мая 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Столтенберг призвал прислушаться к мнению Турции по поводу расширения НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library При обсуждении членства в НАТО Финляндии и Швеции нужно обязательно учесть позицию Турции по этому вопросу. Такой точки зрения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Поговорил с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндия и Швеция подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — написал Столтенберг в Twitter. Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал позицию государства насчет вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Он заявил, что Анкара против того, чтобы страны вступали в альянс, несмотря на скорый визит делегаций этих государств в Турцию. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

При обсуждении членства в НАТО Финляндии и Швеции нужно обязательно учесть позицию Турции по этому вопросу. Такой точки зрения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Поговорил с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндия и Швеция подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — написал Столтенберг в Twitter. Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал позицию государства насчет вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Он заявил, что Анкара против того, чтобы страны вступали в альянс, несмотря на скорый визит делегаций этих государств в Турцию. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции.