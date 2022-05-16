Эрдоган: Турция не скажет «да» членству Швеции и Финляндии в НАТО. «Могут не утруждаться»

16 мая 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Эрдоган не поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на скорый визит делегаций этих стран в Турцию с целью обсуждения их членства в альянсе. С таким заявлением выступил лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган. «Пусть не обижаются, пусть не утруждают себя. Турция не скажет „да“ вхождению в организацию по безопасности тех стран, кто налагает санкции против нашей страны. Мы не повторим одну и ту же ошибку», — приводит слова Эрдогана в ходе брифинга РИА «Новости». Уточняется, что приезд делегаций запланирован на понедельник. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. В дипведомстве также предупредили о возможных мерах реагирования в случае появления проблем, касающихся национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на скорый визит делегаций этих стран в Турцию с целью обсуждения их членства в альянсе. С таким заявлением выступил лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган. «Пусть не обижаются, пусть не утруждают себя. Турция не скажет „да“ вхождению в организацию по безопасности тех стран, кто налагает санкции против нашей страны. Мы не повторим одну и ту же ошибку», — приводит слова Эрдогана в ходе брифинга РИА «Новости». Уточняется, что приезд делегаций запланирован на понедельник. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. В дипведомстве также предупредили о возможных мерах реагирования в случае появления проблем, касающихся национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России».