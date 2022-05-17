Глава Renault назвал болезненным решение об уходе из РФ

Глава Renault заявил, что компания еще сможет вернуться в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение об уходе французской компании Renault с российского рынка было крайне болезненным. Об этом заявил президент Renault Жан-Доминик Сенар.

«Это было очень болезненное решение. Но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — рассказал Сенар в интервью японскому телеканалу NHK. По его словам, у компании остается возможность возобновить деятельность в РФ в случае улучшения ситуации.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в «Автовазе» передана государству. «Автоваз» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada, также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке, передает «Национальная служба новостей». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей», сообщает телеканал 360.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила свою деятельность в РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.