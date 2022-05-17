GT: Европа заплатит независимостью за вступление Финляндии в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Global Times назвало минусы вступления стран в НАТО Фото:

В случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Европа лишится стратегической автономии. Об этом пишет издание Global Times.

«В случае присоединения к военному блоку еще двух европейских стран усилия европейской оборонной интеграции будут подорваны. Это нанесет ущерб стремлению континента к стратегической автономии», — сообщает издание.

Финляндия и Швеция, как отмечает портал, тоже утратят автономию в отношениях с Россией. Им придется действовать пассивно, согласно условиям США, а не исходя из собственных интересов, пишет издание.

Ранее власти Финляндии высказались за вступление в Североатлантический альянс. О своем желании присоединиться к НАТО высказалась и Швеция. По их мнению, это укрепит безопасность страны. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ, передает телеканал 360. В НАТО также не все поддерживают вступление стран в альянс, в частности, против высказалась Турция, пишет «Национальная служба новостей».

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В случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Европа лишится стратегической автономии. Об этом пишет издание Global Times. «В случае присоединения к военному блоку еще двух европейских стран усилия европейской оборонной интеграции будут подорваны. Это нанесет ущерб стремлению континента к стратегической автономии», — сообщает издание. Финляндия и Швеция, как отмечает портал, тоже утратят автономию в отношениях с Россией. Им придется действовать пассивно, согласно условиям США, а не исходя из собственных интересов, пишет издание. Ранее власти Финляндии высказались за вступление в Североатлантический альянс. О своем желании присоединиться к НАТО высказалась и Швеция. По их мнению, это укрепит безопасность страны. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ, передает телеканал 360. В НАТО также не все поддерживают вступление стран в альянс, в частности, против высказалась Турция, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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