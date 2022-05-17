Украинские военные обстреляли село в Курской области

Повреждены дома и здание школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреляли приграничное село Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль, а также здание школы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале.

Курский губернатор уточнил, что пострадавших нет. Обстрел ВСУ был подавлен ответным огнем российских пограничников.

Белгородская область и другие приграничные с Украиной регионы периодически обстреливаются ВСУ, пишет RT. Как предлагает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев, в ответ военным РФ нужно не просто подавлять огонь, но и наносить удары по центрам принятия решения — Верховной Раде, офису президента, Генштабу и штабу ВСУ в Краматорске.

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