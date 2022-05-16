Депутат Журавлев: что ускорит завершение спецоперации на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне: «Одних усилий военных мало»

16 мая 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Мобилизация в России необходима для удержания ситуации на освобожденных территориях, заявил URA.RU депутат Госдумы Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Окончание спецоперации на Украине приблизит мобилизация в России, заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. По его словам, новобранцам не нужно будет воевать. Они должны будут обеспечить контроль над освобожденными территориями — сейчас сделать это только силами народных милиций ЛНР и ДНР невозможно, а военный контингент российской армии ограничен, подчеркнул депутат по итогам поездки в зону боевых действий. — Накануне 9 Мая россиян взбудоражили слухи о готовящейся всеобщей мобилизации. Есть основания для этого? Мобилизация военнообязанных в России необходима, заявил URA.RU депутат Госдумы Алексей Журавлев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Эти слухи родились не на пустом месте. Более того, я считаю, что мобилизация крайне необходима — невозможно такую страну [Украину], которая по территории составляет несколько Англий, забрать и удержать 150-тысячным контингентом. Не надо бояться мобилизации. Боевые действия в любом случае ведутся профессиональной армией. — То есть мобилизованные нужны, чтобы исключительно следить за порядком на освобожденных территориях? — Конечно. Ополченцев ДНР и ЛНР хватит на их территории. А дальше? На освобожденных украинских территориях должны быть наши люди, которые понимают, что нужно делать. Если у тебя после занятия какого-то населенного пункта не формируется военно-гражданская администрация, этот пункт сразу же переобувается и становится тебе в тылу врагом. Это очевидно, так как украинцев зомбировали 30 лет против нас. — Сейчас у многих возникает вопрос, почему Россия не дает жесткого ответа за то, что Белгородская область и другие наши регионы обстреливаются, жители получают ранения и гибнут. У вас есть ответ на него? Центры принятия решений украинскими властями и военными должны быть уничтожены, заявил депутат ГД Алексей Журавлев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Ответ даем, конечно: уничтожены все те, кто стрелял. Другое дело, что нужно наносить удары по центрам принятия решения — Верховная Рада, принимающая русофобские законы, офис президента, Генштаб, даже штаб ВСУ в Краматорске и т. д. — Да, этого люди и ждут. — Да. Но этого пока нет. Центры принятия решений все должны быть уничтожены. Любой выстрел по нашей территории должен иметь такие последствия, и у нас есть все возможности для этого. — Вы на днях были в зоне боевых действий. Что там сейчас происходит, на каком этапе спецоперация? Российские войска наступают меньшими силами, но это не мешает им справляться с боевыми задачами, заявил URA.RU Алексей Журавлев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Исходя из того, что я видел сегодня в Донбассе, основной этап наших действий будет чуть позже. Сегодня идет сосредоточение сил. На некоторых участках мы наступаем в три-пять раз меньшими силами, чем есть у обороняющегося противника. Но и при этом мы имеем успех. Некоторые говорят, что война ведется другими методами. Не другими. Теми же, просто вооружение другое. — Как с той стороны, поддерживаемой НАТО, так и с нашей? — Я вот еду из района боевых действий под Изюмом. Вы думаете, [трофейные] ПЗРК откуда? Американские, да, но есть и шведские. И их достаточно много. Нам даже пришлось с английского на русский язык инструкцию переводить, чтобы наши добровольцы могли научиться ими пользоваться, применять это шведское противотанковое вооружение. Швеция никогда не была нейтральной. Она всегда, как минимум, симпатизировала блоку НАТО, была его союзником, только не вступала в него официально. Точно так же, как Финляндия. Но финского оружия на Украине и в Донбассе я хотя бы не видел. — Раз уж затронули тему НАТО. События в Донбассе, на Украине изменили геополитические расклады, усилили военные угрозы — вот и Финляндия и Швеция заявили о вступлении в альянс. Туда же рвется Грузия. Означает ли это, что для России настало время, когда она вынуждена будет держать свои войска в полной боевой готовности на постоянной основе? — К сожалению, да. Придется. Мы пошли по этому пути, и на мой взгляд, лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» должен быть. И в Белгороде, и в Воронеже я встречал много людей, которые говорят, что они готовы сделать все, что угодно, чтобы только мы победили. — Как на эти вызовы должен отреагировать российский бюджет? Расходы на оборонку увеличатся? Депутат Алексей Журавлев не исключает, что бюджет РФ будет еще больше ориентирован на оборонку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Нужно смотреть по заявкам Минобороны. У нас есть определенные сверхдоходы бюджета. Я уверен, что даже с тем бюджетом, который есть, мы справляемся. Да, есть определенные сложности в экономике, но речь идет о существовании страны. Мы же начали спецоперацию не от того, что у нас все хорошо, и позволили себе это. Речь шла об угрозе существования страны. — Расширение НАТО на страны Скандинавии, по сути, свидетельствует, что Запад, США прежде всего, не собираются учитывать интересы России, давать гарантии безопасности, о чем велся диалог с осени 2021 года. Что Россия может противопоставить огромной военной машине Альянса? — Владимир Владимирович [Путин] правильно сказал: еще год-два-пять, и они начали бы боевые действия, но, если драка неизбежна, надо бить первым. Ставки все поднимают. Диалог сейчас невозможен. Возможна работа только на поле боя. Чтобы работа была на поле боя, нужно всем сосредоточиться. Я уверен, что мы обязательно наваляем им. Но хотелось бы это сделать минимальными средствами и силами. — И на одной территории — в текущей ситуации, на территории Украины? Статья по теме Алексей Журавлев: Вступление в НАТО грозит Финляндии уничтожением — Да, если они будут вменяемыми. Хотя у меня нет оснований думать, что они вменяемые. Хотя в некоторых странах у политиков появляются здравые мысли. Сейчас все зависит не от нас. Мы с самого начала готовы были сесть за стол переговоров. Если западные политики хотят загонять свой же народ в ядерную войну — это выбор их народов. Надеюсь, разум восторжествует, и европейцы скажут — хватит. Украинцы поляков уже режут, дальше будет еще хуже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Окончание спецоперации на Украине приблизит мобилизация в России, заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. По его словам, новобранцам не нужно будет воевать. Они должны будут обеспечить контроль над освобожденными территориями — сейчас сделать это только силами народных милиций ЛНР и ДНР невозможно, а военный контингент российской армии ограничен, подчеркнул депутат по итогам поездки в зону боевых действий. — Накануне 9 Мая россиян взбудоражили слухи о готовящейся всеобщей мобилизации. Есть основания для этого? — Эти слухи родились не на пустом месте. Более того, я считаю, что мобилизация крайне необходима — невозможно такую страну [Украину], которая по территории составляет несколько Англий, забрать и удержать 150-тысячным контингентом. Не надо бояться мобилизации. Боевые действия в любом случае ведутся профессиональной армией. — То есть мобилизованные нужны, чтобы исключительно следить за порядком на освобожденных территориях? — Конечно. Ополченцев ДНР и ЛНР хватит на их территории. А дальше? На освобожденных украинских территориях должны быть наши люди, которые понимают, что нужно делать. Если у тебя после занятия какого-то населенного пункта не формируется военно-гражданская администрация, этот пункт сразу же переобувается и становится тебе в тылу врагом. Это очевидно, так как украинцев зомбировали 30 лет против нас. — Сейчас у многих возникает вопрос, почему Россия не дает жесткого ответа за то, что Белгородская область и другие наши регионы обстреливаются, жители получают ранения и гибнут. У вас есть ответ на него? — Ответ даем, конечно: уничтожены все те, кто стрелял. Другое дело, что нужно наносить удары по центрам принятия решения — Верховная Рада, принимающая русофобские законы, офис президента, Генштаб, даже штаб ВСУ в Краматорске и т. д. — Да, этого люди и ждут. — Да. Но этого пока нет. Центры принятия решений все должны быть уничтожены. Любой выстрел по нашей территории должен иметь такие последствия, и у нас есть все возможности для этого. — Вы на днях были в зоне боевых действий. Что там сейчас происходит, на каком этапе спецоперация? — Исходя из того, что я видел сегодня в Донбассе, основной этап наших действий будет чуть позже. Сегодня идет сосредоточение сил. На некоторых участках мы наступаем в три-пять раз меньшими силами, чем есть у обороняющегося противника. Но и при этом мы имеем успех. Некоторые говорят, что война ведется другими методами. Не другими. Теми же, просто вооружение другое. — Как с той стороны, поддерживаемой НАТО, так и с нашей? — Я вот еду из района боевых действий под Изюмом. Вы думаете, [трофейные] ПЗРК откуда? Американские, да, но есть и шведские. И их достаточно много. Нам даже пришлось с английского на русский язык инструкцию переводить, чтобы наши добровольцы могли научиться ими пользоваться, применять это шведское противотанковое вооружение. Швеция никогда не была нейтральной. Она всегда, как минимум, симпатизировала блоку НАТО, была его союзником, только не вступала в него официально. Точно так же, как Финляндия. Но финского оружия на Украине и в Донбассе я хотя бы не видел. — Раз уж затронули тему НАТО. События в Донбассе, на Украине изменили геополитические расклады, усилили военные угрозы — вот и Финляндия и Швеция заявили о вступлении в альянс. Туда же рвется Грузия. Означает ли это, что для России настало время, когда она вынуждена будет держать свои войска в полной боевой готовности на постоянной основе? — К сожалению, да. Придется. Мы пошли по этому пути, и на мой взгляд, лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» должен быть. И в Белгороде, и в Воронеже я встречал много людей, которые говорят, что они готовы сделать все, что угодно, чтобы только мы победили. — Как на эти вызовы должен отреагировать российский бюджет? Расходы на оборонку увеличатся? — Нужно смотреть по заявкам Минобороны. У нас есть определенные сверхдоходы бюджета. Я уверен, что даже с тем бюджетом, который есть, мы справляемся. Да, есть определенные сложности в экономике, но речь идет о существовании страны. Мы же начали спецоперацию не от того, что у нас все хорошо, и позволили себе это. Речь шла об угрозе существования страны. — Расширение НАТО на страны Скандинавии, по сути, свидетельствует, что Запад, США прежде всего, не собираются учитывать интересы России, давать гарантии безопасности, о чем велся диалог с осени 2021 года. Что Россия может противопоставить огромной военной машине Альянса? — Владимир Владимирович [Путин] правильно сказал: еще год-два-пять, и они начали бы боевые действия, но, если драка неизбежна, надо бить первым. Ставки все поднимают. Диалог сейчас невозможен. Возможна работа только на поле боя. Чтобы работа была на поле боя, нужно всем сосредоточиться. Я уверен, что мы обязательно наваляем им. Но хотелось бы это сделать минимальными средствами и силами. — И на одной территории — в текущей ситуации, на территории Украины? — Да, если они будут вменяемыми. Хотя у меня нет оснований думать, что они вменяемые. Хотя в некоторых странах у политиков появляются здравые мысли. Сейчас все зависит не от нас. Мы с самого начала готовы были сесть за стол переговоров. Если западные политики хотят загонять свой же народ в ядерную войну — это выбор их народов. Надеюсь, разум восторжествует, и европейцы скажут — хватит. Украинцы поляков уже режут, дальше будет еще хуже.