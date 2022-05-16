Замгубернатора ЯНАО нашел управленца в курируемый департамент

Сергей Власенко перешел из мэрии Лабытнанги в департамент строительства ЯНАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Экс-заместитель главы Лабытнанги Марины Тресковой Сергей Власенко занял должность первого заместителя директора департамента строительства ЯНАО Александра Подороги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Власенко Сергей Сергеевич — первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики», — говорится на сайте. Власенко будет курировать вопросы в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государственных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности региона и муниципальной собственности.

Сергей Власенко занимал должность первого заместителя Марины Тресковой в Лабытнанги и координировал вопросы жилищной политики, градостроительства и имущественных отношений. Его место занял Игорь Келенджеридзе.