16 мая 2022
15 мая 2022
14 мая 2022

Замгубернатора ЯНАО нашел управленца в курируемый департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Власенко перешел из мэрии Лабытнанги в департамент строительства ЯНАО Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Экс-заместитель главы Лабытнанги Марины Тресковой Сергей Власенко занял должность первого заместителя директора департамента строительства ЯНАО Александра Подороги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Власенко Сергей Сергеевич — первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики», — говорится на сайте. Власенко будет курировать вопросы в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государственных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности региона и муниципальной собственности.

Сергей Власенко занимал должность первого заместителя Марины Тресковой в Лабытнанги и координировал вопросы жилищной политики, градостроительства и имущественных отношений. Его место занял Игорь Келенджеридзе.

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Экс-заместитель главы Лабытнанги Марины Тресковой Сергей Власенко занял должность первого заместителя директора департамента строительства ЯНАО Александра Подороги. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Власенко Сергей Сергеевич — первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики», — говорится на сайте. Власенко будет курировать вопросы в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государственных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности региона и муниципальной собственности. Сергей Власенко занимал должность первого заместителя Марины Тресковой в Лабытнанги и координировал вопросы жилищной политики, градостроительства и имущественных отношений. Его место занял Игорь Келенджеридзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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