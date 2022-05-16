В Мариуполь доставили продукты из Челябинска

Большегрузы с гуманитарной помощью прибыли в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Мариуполя получили продуктовую помощь от Челябинской области. Как сообщили URA.RU активисты регионального отделения ОНФ, акция организована региональным отделением Народного фронта при поддержке АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«Большегрузы с гуманитарной помощью прибыли в Донбасс, где волонтеры раздали нуждающимся запасы продуктов и средства гигиены. Акция прошла под лозунгом „Своих не бросаем“», — заявили общественники.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий отметил, что в АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» был организован сбор денежных средств для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом социально ориентированные компании внесли вклад в благое дело.

Ранее URA.RU сообщило, что в Челябинской области выросло число беженцев. В регион из Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик уже прибыло 519 человек. По сравнению с мартом их количество в регионе увеличилось в несколько раз.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась 24 февраля. Как сообщил президент Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Операция носит исключительно освободительный характер.