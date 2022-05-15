С начала года в регион самостоятельно прибыло 519 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Челябинской области выросло число беженцев из Донбасса. Из Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик уже прибыло 519 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца. По сравнению с мартом, их количество в регионе увеличилось в несколько раз.

«На 13 мая в Челябинскую область с 1 января 2022 года самостоятельно прибыло 519 человек, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 118 детей. В пунктах временного размещения находится 108 беженцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Количество беженцев в регионе после начала спецоперации на Украине увеличивается ежемесячно. В середине марта министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила, что в область самостоятельно прибыло 155 человек из ДНР и ЛНР. В конце апреля количество беженцев составило свыше 430 человек.

Ранее губернатор Алексей Текслер определил 23 пункта временного размещения беженцев из регионов Донбасса. Эти пункты разместятся в таких городах как Челябинск, Бакал, Верхний Уфалей, Миасс, Чебаркуль, Пласт, Копейск, Аша, Кыштым, Магнитогорск и Златоуст, а также в Сосновском, Красноармейском, Увельском и Варненском районах.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась 24 февраля. Как сообщил президент Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Операция носит исключительно освободительный характер.