Текслер отправил комиссию в челябинский район, где гибнут дети

Алексей Текслер распорядился расследовать два ЧП, подряд произошедших в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где подряд погибли два ребенка. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В Агаповском районе сразу два несчастных случая с детьми — один в самой Агаповке, другой в поселке Озерный. Возник целый ряд вопросов к собственникам строений, к администрации района, к органам соцзащиты. Правительственная комиссия прямо сейчас выезжает на место, чтобы детально разобраться», — написал глава региона.

Он также добавил, что власти области окажут помощь семьям школьников. Кроме того, поручения принять срочные меры по обеспечению безопасности детей получили все главы муниципалитетов и ответственные за эту работу на местах.

«На особый контроль — детский отдых и занятость во время каникул. Впереди лето, такие происшествия недопустимы. Под личную ответственность, вплоть до кадровых решений», — добавил Текслер.

Один подросток погиб при обрушении старого овощехранилища, на котором играли дети. Его друзья успели убежать, а мальчика достали из-под завала бетонных плит спасатели. На второго обрушилось перекрытие старой школы, в разборке которой он участвовал, работая на местного бизнесмена. Возбуждено уголовное дело.