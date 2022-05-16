О вырубке дерева сообщили местные жители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске в парке имени Михаила Кельдюшева вырубили 140-летнюю иву, которую высадил создатель пространства. Об этом сообщили местные жители.

«В этом году исполнилось 140 лет с начала работ по созданию Шадринского городского сада, который носит имя его создателя Михаила Федоровича Кельдюшева. <…> Одно из исторических деревьев — 140-летняя ива, которую высаживал еще создатель парка Кельдюшев, безжалостно вырублена», — указано в посте, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России…».

Автор сообщения прикрепил к посту фотографию, на которой видно то, что осталось от дерева. Запрос по теме был направлен в пресс-службу мэрии Шадринска. На момент написания новости, ответ не был получен. По данным, указанным на сайте сколько-живут.рф, при благоприятных условиях срок жизни ивы может превысить 100 лет.

Ранее стало известно, что власти планируют потратить на реконструкцию парка имени Кельдюшева почти 89 млн рублей. Работы должны выполнить до 31 октября.

По словам местных жителей, иве было 140 лет Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России…»