На трассе из Екатеринбурга в Тюмень ограничили движение. Схема

17 мая 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Движение частично ограничено из-за ремонта полотна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проезд по одному из участков федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень ограничен до начала августа, введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень ограничили движение на участке капитального ремонта. Реверсивное движение введено на 184 — 185 км (участок ремонта 180 — 220 км), движение регулирует светофор», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Реверс установлен неподалеку от поселка Пышма. Как пояснили в «Уралуправтодор», подрядчик должен окончить мероприятия до 4 августа, но по факту ожидается опережение сроков. Работы проводятся в рамках проекта по расширению трассы до четырех полос. Яндекс Карты Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Проезд по одному из участков федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень ограничен до начала августа, введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень ограничили движение на участке капитального ремонта. Реверсивное движение введено на 184 — 185 км (участок ремонта 180 — 220 км), движение регулирует светофор», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Реверс установлен неподалеку от поселка Пышма. Как пояснили в «Уралуправтодор», подрядчик должен окончить мероприятия до 4 августа, но по факту ожидается опережение сроков. Работы проводятся в рамках проекта по расширению трассы до четырех полос.