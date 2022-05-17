Проезд по одному из участков федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень ограничен до начала августа, введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень ограничили движение на участке капитального ремонта. Реверсивное движение введено на 184 — 185 км (участок ремонта 180 — 220 км), движение регулирует светофор», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
Реверс установлен неподалеку от поселка Пышма. Как пояснили в «Уралуправтодор», подрядчик должен окончить мероприятия до 4 августа, но по факту ожидается опережение сроков. Работы проводятся в рамках проекта по расширению трассы до четырех полос.
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Проезд по одному из участков федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень ограничен до начала августа, введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень ограничили движение на участке капитального ремонта. Реверсивное движение введено на 184 — 185 км (участок ремонта 180 — 220 км), движение регулирует светофор», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Реверс установлен неподалеку от поселка Пышма. Как пояснили в «Уралуправтодор», подрядчик должен окончить мероприятия до 4 августа, но по факту ожидается опережение сроков. Работы проводятся в рамках проекта по расширению трассы до четырех полос.