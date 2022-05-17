ДНР: сдались несколько сотен украинских боевиков на «Азовстали»

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь
С «Азвостали» сдались 256 боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — передает штаб в своем telegram-канале.

В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», российские войска заблокировали их.

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С завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. «В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — передает штаб в своем telegram-канале. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», российские войска заблокировали их.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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