Лавров объяснил, почему Путин начал спецоперацию на Украине

17 мая 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что РФ встала на защиту жителей Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить население Донбасса, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, решающую роль также сыграл запрет на Украине русской культуры и русского языка. «У нас уже не оставалось иного выхода, кроме как признать эти республики и встать на их защиту. Встать на защиту Донбасса, русской культуры, русского языка, русских СМИ, которые за последний год были просто запрещены на Украине», — объяснил Лавров, выступая на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества «Знание». Министр также напомнил, что власти на Украине поощряли неонацистское движение. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию, чтобы в Донецкой и Луганской народных республиках не убивали мирных граждан. Он также объяснил решение тем, что Минские соглашение не выполнялись, а в случае вступления Украины в НАТО России пришлось бы воевать с альянсом. Политолог Дмитрий Орлов напомнил, что одним из важнейших приоритетов спецоперации является сохранение жизни и здоровья мирных жителей, поэтому президент не раз говорил о создании коридоров для граждан и нанесении ударов лишь по военным объектам, пишет портал «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить население Донбасса, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, решающую роль также сыграл запрет на Украине русской культуры и русского языка. «У нас уже не оставалось иного выхода, кроме как признать эти республики и встать на их защиту. Встать на защиту Донбасса, русской культуры, русского языка, русских СМИ, которые за последний год были просто запрещены на Украине», — объяснил Лавров, выступая на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества «Знание». Министр также напомнил, что власти на Украине поощряли неонацистское движение. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию, чтобы в Донецкой и Луганской народных республиках не убивали мирных граждан. Он также объяснил решение тем, что Минские соглашение не выполнялись, а в случае вступления Украины в НАТО России пришлось бы воевать с альянсом. Политолог Дмитрий Орлов напомнил, что одним из важнейших приоритетов спецоперации является сохранение жизни и здоровья мирных жителей, поэтому президент не раз говорил о создании коридоров для граждан и нанесении ударов лишь по военным объектам, пишет портал «Дни.ру».