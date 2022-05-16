В Курганской области ищут водителей с зарплатой от 70 000 рублей

17 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Курганские предприятия ищут водителей с зарплатой от 70 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей. Подборку актуальных вакансий подготовило главное управление по труду и занятости населения Курганской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «На предприятие ООО „Мастер“ в селе Кетово требуется водитель автомобиля. Заработная плата от 70 000 рублей. В ООО „Урал Гранит“ в Шадринске требуется водитель категории „Е“. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в сообщении о вакансиях. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошли дорожный рабочий в ООО «Мастер» с зарплатой от 50 000 рублей, инженер-конструктор по электрооборудованию в ООО «Завод «Буровые установки Кургана» с зарплатой от 45 000 рублей, электрогазосварщик пятого разряда в ПАО «Курганская генерирующая компания» с зарплатой от 30 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране. Соискатели рассчитывают на зарплату в 32 тысячи рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о низком уровне безработицы в этом году. В УМВД по Курганской области заявили о нехватке сотрудников полиции.

Курганские предприятия ищут водителей с заработной платой от 70 000 рублей. Подборку актуальных вакансий подготовило главное управление по труду и занятости населения Курганской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «На предприятие ООО „Мастер“ в селе Кетово требуется водитель автомобиля. Заработная плата от 70 000 рублей. В ООО „Урал Гранит“ в Шадринске требуется водитель категории „Е“. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в сообщении о вакансиях. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошли дорожный рабочий в ООО «Мастер» с зарплатой от 50 000 рублей, инженер-конструктор по электрооборудованию в ООО «Завод «Буровые установки Кургана» с зарплатой от 45 000 рублей, электрогазосварщик пятого разряда в ПАО «Курганская генерирующая компания» с зарплатой от 30 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране. Соискатели рассчитывают на зарплату в 32 тысячи рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о низком уровне безработицы в этом году. В УМВД по Курганской области заявили о нехватке сотрудников полиции.