В Курганской области острая нехватка полицейских

17 мая 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области не хватает участковых и сотрудников патрульно-постовой службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области столкнулись с острой нехваткой сотрудников полиции. О проблемах с кадрами на брифинге с журналистам рассказал глава УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов. «Некомплект в нашей области по итогам 2021 года составляет 9,5%. Больше всего некомплект среди участковых, уголовного розыска, в подразделении экономической безопасности, ППС. Наша область не отличается от всей страны. Наверное, у нас некомплект поменьше, чем у многих», — рассказал порталу 45.RU Свинов. Трудности возникают при подборе кадров. «Очень большие требования предъявляются к тем, кто идет служить в ОВД. Нагрузка крайне непростая и серьезная, не каждый ее выдерживает. В УМВД региона рассчитывают снизить некомплект ниже 8% уже в этом полугодии. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце марта сотрудникам ГИБДД поручили вербовать курганцев для работы в батальоне ДПС. За привлечение новых сотрудников обещали добавить два дня отпуска. Курганские силовики будут вербовать студентов. Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий, которая пройдет в КГУ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области столкнулись с острой нехваткой сотрудников полиции. О проблемах с кадрами на брифинге с журналистам рассказал глава УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов. «Некомплект в нашей области по итогам 2021 года составляет 9,5%. Больше всего некомплект среди участковых, уголовного розыска, в подразделении экономической безопасности, ППС. Наша область не отличается от всей страны. Наверное, у нас некомплект поменьше, чем у многих», — рассказал порталу 45.RU Свинов. Трудности возникают при подборе кадров. «Очень большие требования предъявляются к тем, кто идет служить в ОВД. Нагрузка крайне непростая и серьезная, не каждый ее выдерживает. В УМВД региона рассчитывают снизить некомплект ниже 8% уже в этом полугодии. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце марта сотрудникам ГИБДД поручили вербовать курганцев для работы в батальоне ДПС. За привлечение новых сотрудников обещали добавить два дня отпуска. Курганские силовики будут вербовать студентов. Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий, которая пройдет в КГУ.