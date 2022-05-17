Полпред УрФО Якушев решил проблемы сотен обманутых дольщиков

17 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подчеркивает, что до конца 2023 года стоит задача полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и пресечь появление в УрФО новых объектов с этой проблемой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев решил проблему 548 обманутых дольщиков. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда. «С начала года из реестра проблемных исключено 44 объекта. Восстановлены права 548 обманутых дольщиков», — говорится в сообщении. Владимир Якушев подчеркивает, что до конца 2023 года стоит задача полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и пресечь появление в УрФО новых объектов с этой проблемой. Уточняется, что ускорить восстановление прав обманутых дольщиков позволяет взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий. Ранее сообщалось, что в Свердловской и Челябинской областях выплатят компенсацию обманутым дольщикам. Возмещение убытков назначил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев решил проблему 548 обманутых дольщиков. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда. «С начала года из реестра проблемных исключено 44 объекта. Восстановлены права 548 обманутых дольщиков», — говорится в сообщении. Владимир Якушев подчеркивает, что до конца 2023 года стоит задача полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и пресечь появление в УрФО новых объектов с этой проблемой. Уточняется, что ускорить восстановление прав обманутых дольщиков позволяет взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий. Ранее сообщалось, что в Свердловской и Челябинской областях выплатят компенсацию обманутым дольщикам. Возмещение убытков назначил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.