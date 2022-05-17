Минобороны РФ показало, как боевики «Азова»* сдаются в плен

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, город мариуполь, сгоревший танк, подбитый танк
В плен сдались 265 националистов с «Азовстали» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, как боевики националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) сдаются в плен. На видео видно, как националисты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики», — указано в telegram-канале Минобороны РФ.

В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры, как боевики националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) сдаются в плен. На видео видно, как националисты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе. «За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики», — указано в telegram-канале Минобороны РФ. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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