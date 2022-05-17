Минобороны РФ показало, как боевики «Азова»* сдаются в плен

17 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В плен сдались 265 националистов с «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ опубликовало кадры, как боевики националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) сдаются в плен. На видео видно, как националисты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе. «За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики», — указано в telegram-канале Минобороны РФ. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, как боевики националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) сдаются в плен. На видео видно, как националисты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе. «За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики», — указано в telegram-канале Минобороны РФ. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь», президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.