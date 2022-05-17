В детском саду ЯНАО появился робот-воспитатель. Фото

17 мая 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Главная задача робота — общение с детьми и помощь в освоении основ робототехники Фото: Анна Майорова © URA.RU Робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. Об этом сообщили представители пермской компании Promobot. «Робот поможет детям узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс», — сообщает пресс-центр Promobot. Робот-воспитатель в «Золушке» — это не первый подобный опыт компании. В мае в ЯНАО уже приступил к работе робот-преподаватель. Он находится в гимназии города Лабытнанги. В новом учебном году он поможет детям в освоении технологий искусственного интеллекта. Ранее URA.RU сообщало, что на базе детского садика в Ноябрьске появится казачья группа. К общим занятиям там добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами. Фото: пресс-служба компании Promobot

Робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. Об этом сообщили представители пермской компании Promobot. «Робот поможет детям узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс», — сообщает пресс-центр Promobot. Робот-воспитатель в «Золушке» — это не первый подобный опыт компании. В мае в ЯНАО уже приступил к работе робот-преподаватель. Он находится в гимназии города Лабытнанги. В новом учебном году он поможет детям в освоении технологий искусственного интеллекта. Ранее URA.RU сообщало, что на базе детского садика в Ноябрьске появится казачья группа. К общим занятиям там добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами.