В детском саду ЯНАО появился робот-воспитатель. Фото

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Главная задача робота — общение с детьми и помощь в освоении основ робототехники Фото:

Робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. Об этом сообщили представители пермской компании Promobot.

«Робот поможет детям узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс», — сообщает пресс-центр Promobot.

Робот-воспитатель в «Золушке» — это не первый подобный опыт компании. В мае в ЯНАО уже приступил к работе робот-преподаватель. Он находится в гимназии города Лабытнанги. В новом учебном году он поможет детям в освоении технологий искусственного интеллекта.

Ранее URA.RU сообщало, что на базе детского садика в Ноябрьске появится казачья группа. К общим занятиям там добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами.

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Робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. Об этом сообщили представители пермской компании Promobot. «Робот поможет детям узнать больше о современных технологиях в интерактивном формате — прямо во время общения и игр. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс», — сообщает пресс-центр Promobot. Робот-воспитатель в «Золушке» — это не первый подобный опыт компании. В мае в ЯНАО уже приступил к работе робот-преподаватель. Он находится в гимназии города Лабытнанги. В новом учебном году он поможет детям в освоении технологий искусственного интеллекта. Ранее URA.RU сообщало, что на базе детского садика в Ноябрьске появится казачья группа. К общим занятиям там добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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