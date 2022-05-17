Главу Ростуризма Зарину Догузову ждут в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбург в ближайшее время прилетит глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета неравнодушных горожан. По данным URA.RU, ключевой вопрос, который будет обсуждаться, — выделение федеральных денег на реконструкцию главной пешеходной улицы — Вайнера, — которая недавно сорвалась.

«Впервые за долгое время ожидаем визит руководителя Ростуризма. <…> Очень рассчитываем на визит госпожи Догузовой, расскажем ей о наших планах, и я уверен, что многие наши инициативы будут поддержаны», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Большой ремонт на улице Вайнера, который хотят провести к 300-летию уральской столицы (август 2023 года), откладывали несколько раз. Последнее такое сообщение появилось в конце апреля. В мэрии тогда объясняли, что есть проблемы с финансированием — из-за ухудшения экономической обстановки в стране.

Источники URA.RU делились, что власти изыскали лазейку. У них есть возможность включиться в новую федеральную программу, курируемую Ростуризмом. Она называется «проектирование туристского кода центра города». На днях мэрия отправила соответствующую заявку. «Догузова приедет в июне. Ее визит точно повлияет на то, будет одобрена заявка или нет», — рассказал источник агентства.