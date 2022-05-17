В ФРГ назвали условия мира между Россией и Украиной

Решение конфликта на Украине посредством дипломатии возможно, если Россия прекратит спецоперацию. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со ссылкой на беседу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шолцем.
«Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении любых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал он на своей странице в соцсетях.
Предыдущая беседа состоялась 11 мая, отмечает MK.RU. Лидеры обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина.
При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также заявлял, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с РФ, передает «Национальная служба новостей».
Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Российские военные, по заявлениям Минобороны РФ, освобождают города от обстрелов населения националистами и силами ВСУ. Стороны проводили переговоры, но пока не пришли к заключению единого соглашения.
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Решение конфликта на Украине посредством дипломатии возможно, если Россия прекратит спецоперацию. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со ссылкой на беседу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шолцем. «Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении любых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал он на своей странице в соцсетях. Предыдущая беседа состоялась 11 мая, отмечает MK.RU. Лидеры обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также заявлял, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с РФ, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Российские военные, по заявлениям Минобороны РФ, освобождают города от обстрелов населения националистами и силами ВСУ. Стороны проводили переговоры, но пока не пришли к заключению единого соглашения.