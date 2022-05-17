В ФРГ назвали условия мира между Россией и Украиной

17 мая 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Для начала переговоров российские военные должны уехать с Украины, заявил Штеффен Хебештрайт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение конфликта на Украине посредством дипломатии возможно, если Россия прекратит спецоперацию. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со ссылкой на беседу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шолцем. «Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении любых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал он на своей странице в соцсетях. Предыдущая беседа состоялась 11 мая, отмечает MK.RU . Лидеры обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также заявлял, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с РФ, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Российские военные, по заявлениям Минобороны РФ, освобождают города от обстрелов населения националистами и силами ВСУ. Стороны проводили переговоры, но пока не пришли к заключению единого соглашения.

Решение конфликта на Украине посредством дипломатии возможно, если Россия прекратит спецоперацию. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со ссылкой на беседу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шолцем. «Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении любых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал он на своей странице в соцсетях. Предыдущая беседа состоялась 11 мая, отмечает MK.RU. Лидеры обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также заявлял, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с РФ, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Российские военные, по заявлениям Минобороны РФ, освобождают города от обстрелов населения националистами и силами ВСУ. Стороны проводили переговоры, но пока не пришли к заключению единого соглашения.