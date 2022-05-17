Тюменский депутат Госдумы призвал к уничтожению боевиков «Азова»*

17 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (на фото — справа) призвал не обменивать участников нацбата «Азов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что боевики полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которые засели на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, должны быть преданы суду или уничтожены. Об этом парламентарий написал с своем telegram-канале. «Сдача в плен боевиков „Азова“ — это очень мощный удар по пропаганде режима Зеленского. Сегодня Украина под руководством Великобритании и США хочет совершить обмен пленными, чтобы героизировать нацистов перед Западом. Россия не будет этого делать. Только суд над этими преступниками, либо уничтожение в бою», — заявил Брыкин. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что боевики полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которые засели на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, должны быть преданы суду или уничтожены. Об этом парламентарий написал с своем telegram-канале. «Сдача в плен боевиков „Азова“ — это очень мощный удар по пропаганде режима Зеленского. Сегодня Украина под руководством Великобритании и США хочет совершить обмен пленными, чтобы героизировать нацистов перед Западом. Россия не будет этого делать. Только суд над этими преступниками, либо уничтожение в бою», — заявил Брыкин. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине удалось очистить Мариуполь от нацбатов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.