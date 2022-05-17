Бывший муж свердловчанки, укравший детей, объяснил свой поступок. «Сожитель обижает сына и дочку»

17 мая 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Конфликт между бывшими супругами начался после развода в 2019 году Фото: архив семьи Федотовых Житель Краснодара Дмитрий Федотов объяснил URA.RU почему забрал 4-летнего сына и 5-летнюю дочь у бывшей жены и увез на юг. Он обвинил экс-супругу Ирину Федотову в ненадлежащем уходе за детьми. Женщина уже пожаловалась на бывшего мужа уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. «Наш конфликт с Ириной начался после развода в 2019 году. В браке у нас родилось двое детей. Они жили с мамой, а я помогал. Через какое-то время Ирина уехала с детьми в родной Екатеринбург. Я по возможности приезжал. Во время одного из последних визитов я заметил, что дети выглядят неухоженными. У дочери больные зубы, которые доставляют дискомфорт ребенку. Мать предпочла не замечать проблем. Я решил, что детям будет лучше со мной. После приезда в Краснодар я подал на развод», — говорит мужчина. Кроме того, отметил Федотов, нынешний сожитель Ирины обижает детей. «Было много разных ситуаций, на которые я закрывал глаза. Находил для Ирины оправдания, все-таки она мама, может и поругать, и по попе шлепнуть. Но чужой мужчина не имеет права ругать моих детей», — убежден Дмитрий. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU женщина отрицала все обвинения в свой адрес. «Мой бывший муж долго не мог иметь детей, но случилось чудо — в браке у нас родились сын и дочь. Бывший муж словно помешался. Он создал у себя в голове вселенную, где есть он и дети, но нет места для меня. Я повторяю, что хочу нормально договориться, но Дмитрий меня не слышит», — отметила Федотова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к региональному уполномоченному по правам ребенка. Оперативно получить комментарий не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что Ирина Федотова пытается вернуть детей, которых экс-муж не привез домой после майских праздников. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. В январе 2022 года Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просил защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.

Житель Краснодара Дмитрий Федотов объяснил URA.RU почему забрал 4-летнего сына и 5-летнюю дочь у бывшей жены и увез на юг. Он обвинил экс-супругу Ирину Федотову в ненадлежащем уходе за детьми. Женщина уже пожаловалась на бывшего мужа уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. «Наш конфликт с Ириной начался после развода в 2019 году. В браке у нас родилось двое детей. Они жили с мамой, а я помогал. Через какое-то время Ирина уехала с детьми в родной Екатеринбург. Я по возможности приезжал. Во время одного из последних визитов я заметил, что дети выглядят неухоженными. У дочери больные зубы, которые доставляют дискомфорт ребенку. Мать предпочла не замечать проблем. Я решил, что детям будет лучше со мной. После приезда в Краснодар я подал на развод», — говорит мужчина. Кроме того, отметил Федотов, нынешний сожитель Ирины обижает детей. «Было много разных ситуаций, на которые я закрывал глаза. Находил для Ирины оправдания, все-таки она мама, может и поругать, и по попе шлепнуть. Но чужой мужчина не имеет права ругать моих детей», — убежден Дмитрий. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU женщина отрицала все обвинения в свой адрес. «Мой бывший муж долго не мог иметь детей, но случилось чудо — в браке у нас родились сын и дочь. Бывший муж словно помешался. Он создал у себя в голове вселенную, где есть он и дети, но нет места для меня. Я повторяю, что хочу нормально договориться, но Дмитрий меня не слышит», — отметила Федотова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к региональному уполномоченному по правам ребенка. Оперативно получить комментарий не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что Ирина Федотова пытается вернуть детей, которых экс-муж не привез домой после майских праздников. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. В январе 2022 года Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просил защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.