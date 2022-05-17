Иностранные бренды подсчитали убытки после ухода из России

Зарубежные компании потеряли миллиарды долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные компании, ушедшие из России из-за масштабных санкций США и ЕС, потеряли миллионы и миллиарды долларов. Материал об этом публикует издание Reuters. В списке оказались немецкая компания Adidas, французская автомобилестроительная корпорация Renault, шведский холдинг Volvo, производитель электроники Siemens и финский застройщик Yit.

«Немецкая компания Adidas предупредила об ударе по продажам из-за закрытия в России, не дав оценки. Она управляет 500 магазинами в стране, что составляет четверть от их общего количества. Упущенные продажи у Renault составили 166 миллионов евро в первом квартале, хотя Россия оставалась вторым по величине рынком для компании после Франции. Шведский производитель грузовиков Volvo выделил сумму 423 миллиона долларов после приостановки деятельности в РФ. Немецкая компания по производству потребительских товаров Henkel прогнозирует потери от годовых продаж в размере 1 миллиарда евро», — отмечается в тексте статьи.

Сообщается также, что прибыль американской табачной компании Philip Morris в первом квартале упала на 3,6% до 2,32 млрд долларов США. Убытки мюнхенской инженерно-технической компании Siemens оцениваются в 600 миллионов евро во втором квартале, и в ближайшие месяцы последуют дополнительные расходы. Финская строительная компания YIT зафиксировала потери в размере 133 млн евро за первый квартал.

Онлайн-кинотеатр Netflix после приостановки деятельности в России потерял 700 тысяч клиентов. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg и нидерландская пивоваренная компания Heineken недосчитались 71,1 млн долларов и 0,4 миллиарда евро соответственно. Компания McDonald’s объявляла о своем плане уйти из России несколько раз подряд, в последний раз — 16 мая. Продажа бизнеса в России приведет к расходам в размере до 1,4 миллиарда долларов, пишет издание.

Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.