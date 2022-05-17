HR перечислила профессии, наиболее востребованы в России

17 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Специалисты по кибербезопасности стали одними из самых востребованных в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с начала спецоперации на Украине и введения санкций со стороны стран ЕС и США наиболее востребованы на рынке труда стали специалисты по кибербезопасности, рабочие, а также дизайнеры, менеджеры, координаторы проектов и художники, работающие удаленно. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Дефицит на людей, работающих руками, возник два года назад, его перекрывали мигрантами, но сейчас многие из них покинули Россию. Спрос на эти специальности сейчас увеличился и из-за роста сферы ремонта оборудования, техники, налаживания производства внутри страны. Но привлечь россиян мы не можем, так как никто не идет, гражданам нужна зарплата минимум выше на 30%, а реальное увеличение возможно максимум на 10%.Также сейчас очень востребованы специалисты по кибербезопасности, потому что за последнее время увеличилось количество хакерских атак на сайты. Средняя заработная плата у IT-специалистов составляет около 200 тысяч рублей. Еще бы я отметила развивающийся в РФ НСТ-рынок, это удаленная работа. Там нужны дизайнеры, менеджеры проектов, координаторы, художники», — объяснила Зулия Лоикова. Собеседник агентства посоветовала в связи с изменением рынка труда получить дополнительную профессию. «Людям, в связи с изменениями рынка труда, сейчас необходимо получать прикладные навыки, повышать квалификацию, переучиваться на другие специальности. Так как с рынка уходят крупные иностранные компании, их перекупают. Я порекомендовала бы присмотреться к тем отраслям, которые в принципе испытывают дефицит», — подчеркнула Лоикова. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с начала спецоперации на Украине и введения санкций со стороны стран ЕС и США наиболее востребованы на рынке труда стали специалисты по кибербезопасности, рабочие, а также дизайнеры, менеджеры, координаторы проектов и художники, работающие удаленно. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Дефицит на людей, работающих руками, возник два года назад, его перекрывали мигрантами, но сейчас многие из них покинули Россию. Спрос на эти специальности сейчас увеличился и из-за роста сферы ремонта оборудования, техники, налаживания производства внутри страны. Но привлечь россиян мы не можем, так как никто не идет, гражданам нужна зарплата минимум выше на 30%, а реальное увеличение возможно максимум на 10%.Также сейчас очень востребованы специалисты по кибербезопасности, потому что за последнее время увеличилось количество хакерских атак на сайты. Средняя заработная плата у IT-специалистов составляет около 200 тысяч рублей. Еще бы я отметила развивающийся в РФ НСТ-рынок, это удаленная работа. Там нужны дизайнеры, менеджеры проектов, координаторы, художники», — объяснила Зулия Лоикова. Собеседник агентства посоветовала в связи с изменением рынка труда получить дополнительную профессию. «Людям, в связи с изменениями рынка труда, сейчас необходимо получать прикладные навыки, повышать квалификацию, переучиваться на другие специальности. Так как с рынка уходят крупные иностранные компании, их перекупают. Я порекомендовала бы присмотреться к тем отраслям, которые в принципе испытывают дефицит», — подчеркнула Лоикова. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.