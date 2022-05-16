Федеральные власти признали район ХМАО самым лучшим для бизнеса

Район получил премию «Золотой Меркурий» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Торгово-промышленная палата России при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы назвала Сургутский район имеющим наиболее благоприятные условия для развития бизнеса по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Федеральные власти определили лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности „Золотой Меркурий“. В специальной номинации победителем признали Сургутский район», — уточнили в пресс-службе муниципального образования.

Так, за последние три года число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось с 2649 до 5466, то есть на 106%. Всего в сфере МСП работает более 8 600 человек.

ХМАО вошел в топ регионов по количеству принятых антикризисных мер в России. Власти ХМАО предоставили более 250 субъектам МСП финансовую поддержку почти в 800 миллионов рублей. Также был установлен мораторий на начисление пеней за неуплату основного долга и процентов за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года по действующим договорам займа окружного фонда развития.