Регионы УрФО вышли в лидеры по принятию антикризисных мер

13 апреля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Регионы УрФО, а именно ЯНАО, Челябинская область и ХМАО стали лидерами в России по количеству принятых антикризисных мер. Как сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), власти субъектов приняли существенные пакеты поддержки для малого и среднего бизнеса. «ТОП-10 регионов по принятию антикризисных мер за 06-12.04.2022. Первое место — Москва. Четвертое — ЯНАО. Пятое — Челябинская область. Десятое — ХМАО», — говорится в сообщении АПЭК. ЯНАО занял четвертую позицию в рейтинге благодаря тому, что власти перенесли срок уплаты платежей по сельскохозяйственному, транспортному, земельному и имущественному налогам для организаций. Также был утвержден специальный заем для предпринимателей в сфере торговли по ставке от 7,5%, а также компенсация 90% затрат на паушальный взнос при покупке франшизы. Помимо этого, была оказана отдельная поддержка предприятиям в туристической сфере. Туроператоры смогут получить субсидию до 250 тысяч рублей на возмещение затрат по проведению рекламных туров Челябинская область, по мнению экспертов АПЭК, обязана своим пятым местом решениям, принятым властями региона сразу по нескольким направлениям. Речь идет о высоком уровне обеспеченности продовольствием, а также мерах поддержки промышленности и бизнеса. Так, малый и средний бизнес, а также системообразующие предприятия могут рассчитывать на кредиты, а субъектам АПК доступные короткие инвестиционные кредиты. Уже треть системообразующих предприятий региона подали кредитные заявки на общую сумму порядка 31 млрд рублей, часть из них одобрена. Малый и средний бизнес получил 108 льготных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. Власти ХМАО также оказываю активную поддержку бизнесу, а именно первый пакет мер предоставил более 250 субъектам МСП финансовую поддержку почти в 800 миллионов рублей. На данный момент на согласовании правительства округа находится второй пакет мер по обеспечению устойчивости экономики. Помимо этого, для всех организаций всех отраслей экономики была установлена пониженная ставка подоходного налога в 4%. Также был установлен мораторий на начисление пеней за неуплату основного долга и процентов за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года по действующим договорам займа окружного фонда развития. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран из-за чего США даже отказались от части из них.