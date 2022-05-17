РИА «Новости»: Россия применила на Украине взвод «Терминаторов»

Российские войска в ходе спецоперации на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминаторов». Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости».
«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ „Терминатор“», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что боевые машины участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов вместе с танковыми взводами.
Использование «Терминаторов» в боевых действиях на Украине позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах, добавил он. Опыт спецоперации на Украине демонстрирует необходимость такого рода военной техники в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости, резюмировал источник агентства.
В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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Российские войска в ходе спецоперации на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминаторов». Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ „Терминатор“», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что боевые машины участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов вместе с танковыми взводами. Использование «Терминаторов» в боевых действиях на Украине позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах, добавил он. Опыт спецоперации на Украине демонстрирует необходимость такого рода военной техники в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости, резюмировал источник агентства. Ранее сообщалось, что «Терминаторов» впервые опробовали на боевиках в Сирии. В Китае назвали БМПТ «Терминатор» комбайном смерти, способным заменить танки. В ходе спецоперации Вооруженные силы России впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». Китайские СМИ назвали новую ракету РФ «пощечиной НАТО». В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.