В Совфеде предложили ввести новую категорию водительских прав

В Совфеде предложили выдавать права на электросамокаты
Водители мощных электросамокатов должны получать водительские права. С таким предложением выступил сенатор Совета Федерации Александр Башкин.
«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — сказал Башкин в беседе с РИА «Новости».
Ранее в Минпромторге РФ составили новый ГОСт, согласно которому на всех электросамокатах должен стоять ограничитель скорости. В Совфеде также предложили обязать владельцев электросамокатов оформлять ОСАГО.
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