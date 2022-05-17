17 мая 2022

В Совфеде предложили ввести новую категорию водительских прав

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Набережная Тобола. Курган, самокаты, набережная тобола, электросамокаты
В Совфеде предложили выдавать права на электросамокаты Фото:

Водители мощных электросамокатов должны получать водительские права. С таким предложением выступил сенатор Совета Федерации Александр Башкин.

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — сказал Башкин в беседе с РИА «Новости».

Ранее в Минпромторге РФ составили новый ГОСт, согласно которому на всех электросамокатах должен стоять ограничитель скорости. В Совфеде также предложили обязать владельцев электросамокатов оформлять ОСАГО.

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Водители мощных электросамокатов должны получать водительские права. С таким предложением выступил сенатор Совета Федерации Александр Башкин. «Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — сказал Башкин в беседе с РИА «Новости». Ранее в Минпромторге РФ составили новый ГОСт, согласно которому на всех электросамокатах должен стоять ограничитель скорости. В Совфеде также предложили обязать владельцев электросамокатов оформлять ОСАГО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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