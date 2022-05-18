Экономист: у Китая есть возможность обрушить доллар

Блокировка золотовалютных резервов может привести к уходу от доллара, считает Артем Тузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В случае блокировки золотовалютных резервов Китая доверие к доллару может окончательно рухнуть, и страны перейдут на расчеты в национальных валютах. Такое мнение высказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Путем „заморозки“ золотовалютных резервов РФ они де-факто продемонстрировали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии. Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро. Объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50% в ближайшие 10 лет», — сказал Тузов в беседе с агентством «Прайм».

Ранее США заморозили более 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Это произошло после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложит в ответ на заморозку ЗВР национализировать бизнес недружественных стран, пишет «Национальная служба новостей».