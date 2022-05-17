Мэр Екатеринбурга впервые вышел к рассерженным горожанам. «Жилищный фонд в упадке»

18 мая 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов впервые вживую пообщался с возмущенными простыми людьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в сквер на Опалихинской, вокруг благоустройства которого в 2021-м были протесты. Там он встретил нескольких рассерженных горожанок. По интенсивности это было первое для Орлова общение с простыми людьми за время его работы на посту градоначальника (с декабря 2020-го). На разговор с Орловым, прибывшим в сквер в разгар рабочего дня, вышли в основном пенсионерки. Одна из них пожаловалась, что зимой подходы к скверу не убирали от снега. «Раньше здесь была трава, а сейчас одна грязь», — констатировала женщина. «Никто не убирал, потому что раньше здесь [благоустроенного] парка-то не было, сейчас он есть», — парировал мэр, перенаправив женщину к подрядчику (тот спешно обменялся с ней номерами). Затем Орлов осмотрел детскую площадку (размещенную на голой земле, хотя там должен быть усиленный газон). Также его внимание обратили на отсутствие скамеек на аллее и воркаут зон. «Вы нам обещали сколько, что эти качели сделаете, тренажеры. А где тренажеры, где скамейки?» — поинтересовалась пенсионерка. Ей ответили, что летом. «Мы вас тогда на руках будем носить», — пообещала женщина. «Меня на руках не надо — я тяжелый», — отшутился градоначальник. «Жилищный фонд вообще пришел в упадок, — добавила пенсионерка. — Вчера ночью люди мучились сколько времени. Мы хотели бы, чтобы вы вообще с нами встретились, вы же должны встречаться с жителями. <…> И по ремонту. Ремонта общего имущества не было 12 лет. Датчиков пожарной безопасности нет». «Давайте я отдельно позанимаюсь вашим домом [на ул. Черепанова, 20] с [„Верх-Исетской“] управляющей компанией», — пообещал Орлов. Известно, что в прошлом году Орлов отменял визит в парк — вероятно, опасаясь критики. URA.RU неоднократно отмечало, что по сравнению со своим предшественником Александром Высокинским, выходившим в охваченный митингами сквер у драмтеатра в мае 2019-го, Орлов менее публичен. Для общения с активистами его пиарщики придумали альтернативу — совет неравнодушных горожан, который собирается раз в месяц.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в сквер на Опалихинской, вокруг благоустройства которого в 2021-м были протесты. Там он встретил нескольких рассерженных горожанок. По интенсивности это было первое для Орлова общение с простыми людьми за время его работы на посту градоначальника (с декабря 2020-го). На разговор с Орловым, прибывшим в сквер в разгар рабочего дня, вышли в основном пенсионерки. Одна из них пожаловалась, что зимой подходы к скверу не убирали от снега. «Раньше здесь была трава, а сейчас одна грязь», — констатировала женщина. «Никто не убирал, потому что раньше здесь [благоустроенного] парка-то не было, сейчас он есть», — парировал мэр, перенаправив женщину к подрядчику (тот спешно обменялся с ней номерами). Затем Орлов осмотрел детскую площадку (размещенную на голой земле, хотя там должен быть усиленный газон). Также его внимание обратили на отсутствие скамеек на аллее и воркаут зон. «Вы нам обещали сколько, что эти качели сделаете, тренажеры. А где тренажеры, где скамейки?» — поинтересовалась пенсионерка. Ей ответили, что летом. «Мы вас тогда на руках будем носить», — пообещала женщина. «Меня на руках не надо — я тяжелый», — отшутился градоначальник. «Жилищный фонд вообще пришел в упадок, — добавила пенсионерка. — Вчера ночью люди мучились сколько времени. Мы хотели бы, чтобы вы вообще с нами встретились, вы же должны встречаться с жителями. <…> И по ремонту. Ремонта общего имущества не было 12 лет. Датчиков пожарной безопасности нет». «Давайте я отдельно позанимаюсь вашим домом [на ул. Черепанова, 20] с [„Верх-Исетской“] управляющей компанией», — пообещал Орлов. Известно, что в прошлом году Орлов отменял визит в парк — вероятно, опасаясь критики. URA.RU неоднократно отмечало, что по сравнению со своим предшественником Александром Высокинским, выходившим в охваченный митингами сквер у драмтеатра в мае 2019-го, Орлов менее публичен. Для общения с активистами его пиарщики придумали альтернативу — совет неравнодушных горожан, который собирается раз в месяц.