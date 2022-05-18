Политолог раскрыл роль Слуцкого в ЛДПР

Слуцкий был очевидной кандидатурой на пост руководителя фракции, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Избранный руководитель фракции ЛДПР в Государственный думе Леонид Слуцкий вряд ли сможет стать лидером партии после смерти Владимира Жириновского. Такое предположение высказал политолог Марат Баширов.

«Мы знаем, что господин Жириновский одновременно являлся и вице-спикером Госдумы, и руководителем думской фракции, и лидером партии. Получится ли у Слуцкого так же занять все три поста? Думаю, что пост вице-спикера — да. Но вот относительно поста лидера партии…», — сказал Баширов в интервью изданию «Ридус».

В качестве возможной кандидатуры лидера политолог рассматривает губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. «С учетом того, что он недавно встречался с президентом, вполне возможно, что Дегтярев будет претендовать на должность руководителя ЛДПР», — отметил Баширов.

По словам политолога, партия в целом давно нуждается в реновации. «То, что ЛДПР нужно обновление, некая реновация — это совершенно точно», — отметил он.

Леонид Слуцкий был назначен на должность руководителя фракции ЛДПР 18 мая. Руководство партии сменилось после смерти единственного лидера и основателя партии Владимира Жириновского.