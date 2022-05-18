Политолог раскрыл роль Слуцкого в ЛДПР

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий был очевидной кандидатурой на пост руководителя фракции, считает политолог Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Избранный руководитель фракции ЛДПР в Государственный думе Леонид Слуцкий вряд ли сможет стать лидером партии после смерти Владимира Жириновского. Такое предположение высказал политолог Марат Баширов.

«Мы знаем, что господин Жириновский одновременно являлся и вице-спикером Госдумы, и руководителем думской фракции, и лидером партии. Получится ли у Слуцкого так же занять все три поста? Думаю, что пост вице-спикера — да. Но вот относительно поста лидера партии…», — сказал Баширов в интервью изданию «Ридус».

В качестве возможной кандидатуры лидера политолог рассматривает губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. «С учетом того, что он недавно встречался с президентом, вполне возможно, что Дегтярев будет претендовать на должность руководителя ЛДПР», — отметил Баширов.

По словам политолога, партия в целом давно нуждается в реновации. «То, что ЛДПР нужно обновление, некая реновация — это совершенно точно», — отметил он.

Леонид Слуцкий был назначен на должность руководителя фракции ЛДПР 18 мая. Руководство партии сменилось после смерти единственного лидера и основателя партии Владимира Жириновского.

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Избранный руководитель фракции ЛДПР в Государственный думе Леонид Слуцкий вряд ли сможет стать лидером партии после смерти Владимира Жириновского. Такое предположение высказал политолог Марат Баширов. «Мы знаем, что господин Жириновский одновременно являлся и вице-спикером Госдумы, и руководителем думской фракции, и лидером партии. Получится ли у Слуцкого так же занять все три поста? Думаю, что пост вице-спикера — да. Но вот относительно поста лидера партии…», — сказал Баширов в интервью изданию «Ридус». В качестве возможной кандидатуры лидера политолог рассматривает губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. «С учетом того, что он недавно встречался с президентом, вполне возможно, что Дегтярев будет претендовать на должность руководителя ЛДПР», — отметил Баширов. По словам политолога, партия в целом давно нуждается в реновации. «То, что ЛДПР нужно обновление, некая реновация — это совершенно точно», — отметил он. Леонид Слуцкий был назначен на должность руководителя фракции ЛДПР 18 мая. Руководство партии сменилось после смерти единственного лидера и основателя партии Владимира Жириновского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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