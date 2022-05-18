Пушилин раскрыл судьбу сдавшихся нацистов с «Азовстали»

Нацистов с «Азовстали» ждет трибунал, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нацистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен, ждет международный трибунал. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с „Азовстали“. Нацистов ждет международный трибунал», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 959 человек.