В Кремле озвучили ожидания от преемника Жириновского

18 мая 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Поклонники ЛДПР ждут от Леонида Слуцкого новых достижений, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий должен приумножить достижения своего предшественника Владимира Жириновского. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка будет желать, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил достижения, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский. Мы в этом убеждены», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии. 18 мая депутаты ЛДПР проголосовали за назначение Слуцкого на пост руководителя фракции в Госдуме.

Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий должен приумножить достижения своего предшественника Владимира Жириновского. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка будет желать, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил достижения, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский. Мы в этом убеждены», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии. 18 мая депутаты ЛДПР проголосовали за назначение Слуцкого на пост руководителя фракции в Госдуме.