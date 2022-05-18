В Кремле озвучили ожидания от преемника Жириновского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Поклонники ЛДПР ждут от Леонида Слуцкого новых достижений, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий должен приумножить достижения своего предшественника Владимира Жириновского. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка будет желать, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил достижения, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский. Мы в этом убеждены», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии. 18 мая депутаты ЛДПР проголосовали за назначение Слуцкого на пост руководителя фракции в Госдуме.

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Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий должен приумножить достижения своего предшественника Владимира Жириновского. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка будет желать, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил достижения, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский. Мы в этом убеждены», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии. 18 мая депутаты ЛДПР проголосовали за назначение Слуцкого на пост руководителя фракции в Госдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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