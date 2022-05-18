Представитель Путина предупредил Запад о проблемах из-за нефти

18 мая 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Введение пошлин на нефть экономически нецелесообразно, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае введения пошлин на российскую нефть западным покупателям придется за нее переплачивать. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Введение пошлин — это вопрос экономической целесообразности. Покупателями нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». 17 мая представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложили европейским странам ввести пошлины на российскую нефть.

В случае введения пошлин на российскую нефть западным покупателям придется за нее переплачивать. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Введение пошлин — это вопрос экономической целесообразности. Покупателями нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». 17 мая представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложили европейским странам ввести пошлины на российскую нефть.