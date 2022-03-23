В Кургане уволился ответственный за дороги

Дмитрий Гаврилов покинул пост директора «Курганавтодора» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор «Курганавтодора» Дмитрий Гаврилов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона, и подтвердили в госучреждении.

«Гаврилов уволился. Его считали человеком [экс-замгубернатора Курганской области Анатолия] Воробьева. Видимо, ушел вслед за ним. Или к нему», — рассказал один из инсайдеров.

В «Курганавтодоре» подтвердили корреспонденту URA.RU, что Гаврилов у них больше не работает. Обязанности руководителя временно возложены на замдиректора Романа Супруна. Это подтверждают и данные ЕГРЮЛ, где Супрун с 23 марта указан лицом, имеющим право действовать от имени «Курганавтодора» без доверенности.

Гаврилов руководил «Курганавтодором» с января 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Перед его назначением главе госучреждения повысили максимально возможный оклад в 1,6 раза. Ранее Гаврилов работал начальником управления специализированного транспорта и организации перевозок в «Запсибтрансгазе» (входит в «Сибур»).

Воробьев до назначения замгубернатора Курганской области также работал в «Запсибтрансгазе». В феврале он ушел в отставку. Позже Воробьев стал гендиректором АО «Новосибирскавтодор».