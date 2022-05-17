Разбойники, угрожая оружием, забрали у курганца Infiniti

В Кургане трое человек, угрожая оружием, угнали у курганца дорогую иномарку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В полицию поступило сообщение от 57-летнего жителя региона, ставшего жертвой разбойного нападения. Мужчина ехал на своем автомобиле Infiniti, незнакомые люди на другой машине вынудили его остановиться и выйти из машины. Угрожая травматическим оружием, они угнали иномарку и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении регионального УМВД. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.
Во время операции «Перехват» сотрудники дорожно-патрульной службы на трассе Курган-Екатеринбург задержали троих человек на угнанном автомобиле. Ими оказались 37-летняя женщина, 38-летний и 41-летний мужчины.
Автомобиль и травматическое оружие у них изъяли. По факту разбоя (ч.3 ст. 162 УК РФ) следователи УМВД России по Курганской области возбудили уголовное дело. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.
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В Кургане трое человек, угрожая оружием, угнали у курганца дорогую иномарку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В полицию поступило сообщение от 57-летнего жителя региона, ставшего жертвой разбойного нападения. Мужчина ехал на своем автомобиле Infiniti, незнакомые люди на другой машине вынудили его остановиться и выйти из машины. Угрожая травматическим оружием, они угнали иномарку и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении регионального УМВД. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей. Во время операции «Перехват» сотрудники дорожно-патрульной службы на трассе Курган-Екатеринбург задержали троих человек на угнанном автомобиле. Ими оказались 37-летняя женщина, 38-летний и 41-летний мужчины. Автомобиль и травматическое оружие у них изъяли. По факту разбоя (ч.3 ст. 162 УК РФ) следователи УМВД России по Курганской области возбудили уголовное дело. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.