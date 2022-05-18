Сотрудники Росгвардии вернулись в Курган со спецоперации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Домой со спецоперации на Украине вернулись курганские росгвардейцы. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения силовиков. Военнослужащих на въезде в Курган встречали друзья и близкие. Информацию о возвращении сотрудников ведомства подтвердили и в региональном управлении Росгвардии.

«Наконец-то долгожданная встреча. Встречали с флагами и песнями на трассе неравнодушные люди», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе курганского управления Росгвардии подтвердили информацию о возвращении сотрудников ведомства. «В подразделении специального назначения управления Росгвардии по Курганской области встретили своих боевых товарищей, вернувшихся из служебной командировки. Они выполняли задачи по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сотрудников приветствовали начальник теруправления полиции Андрей Быстров, его заместители, сослуживцы, родные и близкие. Полковник полиции Быстров поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение служебно-боевых задач, выразив особую признательность за то, что не допустили потерь среди личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации на Украине 24 февраля. Как сообщал президент Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Операция носит исключительно освободительный характер.

В Курган со спецоперации вернулись сотрудники Росгвардии Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Курганской области