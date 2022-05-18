В курганском городе повысится стоимость проезда в автобусе

Стоимость проезда в муниципальных автобусах повысят на два рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) с 1 июня на два рубля повысится стоимость поездки в автобусах. Данная информация размещена на интернет-портале правовой информации.

«Правление департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильных транспортом по муниципальным маршрутам <…> город Шадринск в размере 26 руб. за одну поездку. <…> Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года», — указано в документе, размещенном на сайте.

С 2019 года стоимость максимального проезда в автобусах Шадринска составляла 24 рубля. В отличие от Шадринска в Кургане тариф в автобусах не регулируется.

В конце марта на нескольких курганских маршрутах подняли стоимость проезда до 33 рублей. Позже представители власти и компании-перевозчика нашли способ вернуть стоимость на прежний уровень. По словам предпринимателей, им приходится экономить на обновлении парка машин, чтобы не повышать цену на проезд.